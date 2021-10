Photo : internet

Hanoï (VNA) – Le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas ont organisé le 28 octobre un séminaire virtuel pour identifier les opportunités et connecter des partenaires dans la logistique.

Selon Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l'import-export, le Vietnam a non seulement une position stratégique en Asie du Sud-Est mais aussi est une destination pour les fabricants étrangers. Par conséquent, il faut s'intéresser davantage au développement des services logistiques pour répondre aux besoins de transport et de stockage des marchandises.

Actuellement, le Vietnam compte d'environ 30.000 entreprises spécialisées dans les services logistiques, dont les services d'entreposage, d'expédition et de transport.

Lors du séminaire, de nombreuses entreprises néerlandaises ont exprimé leur intérêt pour le marché vietnamien et ont souhaité trouver des opportunités de coopération dans la logistique.

Les Pays-Bas sont une des premières économies mondiales. La logistique représente actuellement 4,4% de son produit intérieur brut (PIB) et 12,5% de ses dépenses totales.

Selon Tran Thanh Hai, le Vietnam souhaite trouver des solutions pour améliorer la qualité de ses ressources humaines dans le domaine de la logistique, en exploitant au maximum les potentiels du réseau de transport, notamment les infrastructures portuaires.

Au nom des entreprises, Dao Trong Khoa, vice-président permanent de l'Association nationale des entreprises de logistique (VLA), a suggéré que le Vietnam et les Pays-Bas coopèrent dans la fourniture de services dans le cadre de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne.

De plus, le Vietnam pourrait profiter des Pays-Bas comme une porte d'entrée pour ses produits exportés vers l'Europe et le Vietnam serait également un point de transit idéal pour les exportations néerlandaises vers l'ASEAN.

En outre, Dao Trong Khoa a également encouragé les entreprises logistiques néerlandaises à investir dans le développement des infrastructures des centres logistiques vietnamiens et de la logistique dans l'agriculture.

Enfin, le directeur général adjoint de la Compagnie générale maritime du Vietnam (Vietnam Marine Corporation-VIMC), Le Quang Trung, a proposé aux deux parties de développer des projets de ports maritimes et de centres logistiques pour stocker et distribuer des produits et marchandises vietnamiens en Europe.

En particulier, le Vietnam et les Pays-Bas devraient se coordonner pour construire une plate-forme informatique pour fournir des solutions complètes aux clients. -VNA