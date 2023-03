Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son reçoit la sous-secrétaire mexicaine des Affaires étrangères Carmen Moreno Toscano. Photo: VNA Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son reçoit la sous-secrétaire mexicaine des Affaires étrangères Carmen Moreno Toscano. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 28 mars la sous-secrétaire mexicaine des Affaires étrangères Carmen Moreno Toscano, qui est au Vietnam du 27 au 29 mars pour une visite officielle et pour coprésider la consultation politique des deux ministères.Lors de la réunion, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et espérait approfondir davantage son amitié traditionnelle et sa bonne coopération avec le Mexique, en vue de l'établissement d'un cadre de partenariat plus approprié dans les temps à venir.Il a proposé aux deux ministères d'accélérer les échanges de délégations; de maintenir une coopération, une coordination et un soutien étroits les uns envers les autres lors des organisations internationales et des forums multilatéraux dont les deux sont membres; de promouvoir la collaboration entre le Vietnam et l'Alliance du Pacifique (AP), entre le Mexique et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Carmen Moreno Toscano a souligné que le Vietnam était l'un des partenaires politiques et économiques importants du Mexique en Asie, d'autant plus que les deux pays sont membres du Forum de la coopération économique de l'Asie-Pacifique (APEC) et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Le ministère mexicain des Affaires étrangères continuera de se coordonner étroitement avec son homologue vietnamien pour concrétiser les orientations et les mesures visant à approfondir les relations bilatérales et à apporter des avantages substantiels aux peuples des deux pays.Le même jour, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet et la responsable mexicaine ont coprésidé la septième consultation politique pour partager des informations sur la situation de chaque pays, convenir de mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir et échanger des vues sur questions régionales et internationales d'intérêt commun.Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial; tirer pleinement parti des avantages du PTPGP; et perfectionner un corridor juridique pour accroître l'efficacité des activités de collaboration.Il est nécessaire de maintenir et de promouvoir l'efficacité du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des affaires étrangères et le comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement. Sans oublier d’accélérer les négociations en vue de la signature de documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, des finances, de l'agriculture, de la quarantaine animale et végétale, de l'éducation-formation et de la défense.A l'issue de la session, les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la collaboration en matière de formation diplomatique entre les deux ministères.Dans le cadre de sa visite, Carmen Moreno Toscano a également rendu hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée, et a travaillé avec le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Mexique. -VNA