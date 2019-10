Le chef adjoint de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et de l'enfance de l'AN Pham Tat Thang. Photo: VNA



Mexico (VNA) - Une délégation de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et de l'enfance de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne conduite par son chef adjoint Pham Tat Thang a effectué du 6 au 13 octobre une visite de travail au Mexique.

Lors des séances de travail avec Afredo Fermat Banuelos, président de la Commission des relations extérieures, ainsi que des représentants de la Commission de la culture et du cinéma, de celle sur les droits des adolescents et des enfants, de celle de l'éducation et de celles sports de la Chambre des députés du Mexique, les deux parties ont discuté des contenus concrets sur les questions législatives, les relations entre les commissions de l'AN et le gouvernement dans le travail législatif, et le rôle de supervision des commissions.

Elles se sont concentrées sur la loi sur l'éducation, laquelle est considérée comme un document juridique important dans le développement des ressources humaines. Elles ont également discuté des lois relatives à la culture, afin de mieux valoriser et préserver les valeurs culturelles matérielles et immatérielles.

Les députés des deux parties ont convenu de renforcer l'échange de délégations pour accélérer les relations traditionnelles entre les deux organes législatifs.

Durant son séjour au Mexique, la délégation de l'AN vietnamienne s'est rendue à l'ambassade du Vietnam et est allée déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue de l'Oncle Hô dans le centre historique de Mexico. Elle a également travaillé dans l'État du Yucatan pour promouvoir les relations d'amitié et de coopération. -VNA