Le ministre vietnamien de la Construction Nguyen Thanh Nghi (droite) et le ministre lao des Travaux publics et du Transport, Viengsavath Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Construction et le ministre lao des Travaux publics et du Transport, ont signé le 13 juillet un protocole d'accord de coopération dans la construction.

Le document devrait créer un cadre pour des activités de coopération spécifiques, substantielles et efficaces entre les deux ministères, en mettant l'accent sur l'urbanisme, le développement urbain intelligent, les infrastructures et le logement.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre vietnamien de la Construction Nguyen Thanh Nghi a déclaré que les deux parties prêtaient attention à l'échange et au partage d'expériences dans l'élaboration des politiques liées à la gestion des projets de construction, des contrats, des coûts et de la qualité du travail.

Le ministre Nguyen Thanh Nghia exprimé son espoir que le ministère lao continuera d'aider les entreprises de construction vietnamiennes dans le pays.

Cérémonie de signature. Photo: VNA

Le ministre lao Viengsavath Siphandone a espéré que le ministère vietnamien partagerait son expérience en matière d'urbanisme et de développement urbain intelligent avec la partie lao et l'aiderait à développer des ressources humaines de haute qualité.



Il a proposé aux deux parties d'enquêter et de rechercher conjointement le développement de zones résidentielles le long de la chaîne de montagnes Truong Son - la frontière naturelle entre les deux pays - pour attirer les investissements, développer le tourisme et améliorer la qualité de vie des résidents locaux.- VNA