Vientiane (VNA) - La Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Comité central du Front lao d’édification nationale (FLEN) ont défini lors de leur entretien des orientations pour leur coopération bilatérale dans les temps à venir.

Vue de l’entretien entre la présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses, Truong Thi Mai et le président du comité central de la FLEN, Xaysomphone Phomvihane. Photo : VNA

L’entretien a eu lieu mercredi 22 mai à Vientiane dans le cadre d’une visite de travail au Laos d’une haute délégation de la commission vietnamienne du 22 au 24 mai.Le président du comité central de la FLEN, Xaysomphone Phomvihane, également membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a décrit cette visite comme une contribution à la grande amitié et à la solidarité spéciale entre le Laos au Vietnam, ainsi qu’à la coopération entre la FLEN et la Commission de sensibilisation auprès des masses.La présidente de la commission vietnamienne, Truong Thi Mai, qui est également membre du Bureau politique du PCV, a félicité le Laos pour ses récents succès et s’est réjouie du développement substantiel des relations entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines.Les deux parties se sont informées de l’actualité de leurs partis et leurs pays respectifs, ont passé en revue la récente coopération bilatérale et discuté des orientations pour la collaboration future.Elles ont convenu de coordonner étroitement leurs efforts pour appliquer efficacement les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux parties et des pays, accroître le partage d’informations et d’expériences sur la mobilisation des masses et renforcer la formation du personnel.Les deux parties donneront également instruction aux localités vietnamiennes et laotiennes de renforcer leur coopération et d’intensifier la sensibilisation du public à l’importance des relations entre le Vietnam et le Laos.Le même jour, Truong Thi Mai a présidé un séminaire avec la participation des officiels de la LFNC, des organisations membres de la FLEN et des commissions du PPRL pour examiner le travail de sensibilisation auprès des masses et l’amélioration du leadership des partis sur les organisations populaires dans le contexte d’économie de marché et d’intégration internationale.Au nom du Parti et de l’État vietnamiens, elle a également remis des Ordres d’Indépendance de troisième classe à cinq officiels de la FLEN et des Ordres du Travail de première et de deuxième classes à deux autres qui ont considérablement contribué à l’amitié et à la solidarité entre les deux pays.– VNA