Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Comité central de propagande et de formation du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) intensifieront leur coopération dans l'échange de délégations et la formation des cadres dans les temps à venir.

C'est ce qu'a affirmé mercredi Sipaseut Sensavath, chef adjoint du Comité central de propagande et de formation du PPRL en recevant une délégation de la Commission de sensibilisation et d'éducation du CC du PCV conduite par son chef adjoint Bui Truong Giang.

A cette occasion, ils ont évalué les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la convention de coopération entre les deux parties lors des dernières années, partagé des expériences dans la direction du travail de recherche théorique et de propagande, et discuté des mesures visant à renforcer les relations de coopération dans les prochaines années.



Sipaseut Senvavath a partagé ses expériences en matière de rejet des informations inexactes et de formation du personnel.



Bui Truong Giang a déclaré que l'expérience du Laos serait applicable au Vietnam, en particulier l'utilisation du réseau social et des médias pour lutter contre les points de vue erronés des forces hostiles et "l'auto-évolution" des responsables et des membres du Parti.



Le même jour, la délégation vietnamienne est allée saluer le président du Comité central de propagande et de formation du PPRL, Kikeo Khaykhamphithun.



Le 9 mai, elle a également travaillé avec des dirigeants du ministère laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, et du journal Pasaxon (Peuple). -VNA