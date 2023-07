Le médecin examine un patient cardiaque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'hôpital Bach Mai, en collaboration avec Medical Excellence JAPAN (MEJ), l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), a organisé le 27 juin à Hanoï le 2e colloque scientifique international Vietnam-Japon sur la prévention et lutte contre les maladies non transmissibles.

Lors du colloque, les participants ont discuté de la situation, des défis, des stratégies de contrôle et de gestion des maladies non transmissibles.

Actuellement, le monde en général et le Vietnam en particulier sont confrontés à un taux de mortalité élevé dû à l'augmentation des maladies non transmissibles. Le contrôle des facteurs de risque, la promotion de mesures préventives, la détection précoce contribuent à la protection de la santé de la population et au développement socio-économique du pays.

Selon le Dr Tran Quoc Bao, du Département de médecine préventive du ministère vietnamien de la Santé, les maladies non transmissibles représentent environ 80 % des décès au Vietnam. Les principales sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, la bronchopneumopathie chronique obstructive et le diabète. Le nombre de personnes infectées par les maladies non transmissibles est estimé à plus de 20 millions de cas. -VNA