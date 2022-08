Tokyo (VNA)- La Sarl de développement de l'électricité du Japon (J-Power) vient de signer un protocole d'accord avec la Compagnie générale de la sylviculture du Vietnam (Vinafor) sur la coopération dans la recherche et le développement de commerce de biomasse, y compris la production d'électricité et la production de carburant au Vietnam.

Les balles de riz peuvent être transformées en énergie. Photo: VNA

Etant une entreprise expérimentée dans le secteur de l'électricité et de la biomasse dans et hors du Japon, J-Power veut coopérer avec Vinafor pour élargir le domaine de la production d'électricité à partir de biomasse au Vietnam.

Pour l’heure, Vinafor gère environ 43.000 hectares de forêt et opère dans les domaines du reboisement, de la production de bois industriel et de meubles pour l'exportation, et de commerce des produits en bois.-VNA