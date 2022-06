Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong (à droite) reçoit le général Shunji Izutsu. Photo: qdnd.vn



Hanoi, 28 juin (VNA) – Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a reçu le 28 juin à Hanoi le général Shunji Izutsu, chef d'état-major de la Force aérienne d'autodéfense japonaise.

Le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong a affirmé que sur la base du bon développement du partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon, la coopération dans la défense devient l’un des piliers des relations bilatérales.

En 2018, les ministères de la Défense des deux pays ont signé la Déclaration de Vision commune sur la coopération en matière de défense pour la prochaine décennie, afin de promouvoir la mise en œuvre des contenus de coopération, dont la celle entre l'Armée de l'air et de défense anti-aérienne du Vietnam et la Force aérienne d'autodéfense japonaise, a-t-il rappelé.

Le ministère de la Défense apprécie le programme de soutien au renforcement des capacités du ministère japonais de la Défense accordé à l'Armée de l'air et de défense anti-aérienne du Vietnam, a-t-il souligné, ajoutant que ces coopérations ont contribué à améliorer la compétence professionnelle et technique, à dynamiser l'amitié et la compréhension entre les deux parties.

Le général de corps d'armée Nguyên Tân Cuong a proposé au général Izutsu Shunji de continuer d'accorder une attention et un soutien afin que la coopération entre les forces aériennes des deux pays soit encore plus développée, substantielle et durable.

Il a affirmé que les responsables du ministère de la Défense et de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam soutiennent et sont prêts à créer toutes les conditions favorables pour la mise en œuvre pleine et efficace des contenus de coopération.

Pour sa part, le général Izutsu Shunji a affirmé qu’il ferait des efforts pour promouvoir la coopération entre l'Armée de l'air et de défense anti-aérienne du Vietnam et la Force aérienne d'autodéfense japonaise. -VNA