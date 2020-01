Hanoi, 10 janvier (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) en collaboration avec l’ambassade de l’Inde au Vietnam a tenu, le 9 janvier à Hanoi, un colloque ‘’Rencontre de l’Inde 2020’’.

Panorama du colloque. ¨Photo : VTV

Le vice- ministre permanent des AE Bui Thanh Son a souligné qu’il s’agit du premier événement extérieur de 2020, manifestant les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat stratégique intégral entre les gouvernements et les peuples vietnamiens et indiens.

Il a souligné le développement de la coopération politique et économique entre le Vietnam et l'Inde au cours des dernières années. Au cours des deux dernières années, les deux pays ont échangé quatre visites de haut niveau, démontrant une grande fiabilité politique entre les deux parties.

La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a fortement augmenté, passant de 5,6 milliards de dollars en 2014 à 7,63 milliards en 2017 et 11,5 milliards en 2019. La coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement et du développement, de la culture, de l’éducation, du tourisme, de la sécurité nationale et la coopération dans les forums internationaux devient de plus en plus profonde et efficace. Dans un effort commun pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, les localités des deux pays jouent un rôle très important.



En 2020, le Vietnam assume le rôle de présidence de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les gouvernements des deux pays comptent renforcer la coopération pour obtenir des résultats concrets à tous les niveaux, en particulier au niveau local, contribuant ainsi à la promotion d'un partenariat stratégique intégral Vietnam – Inde.

M. Pranay Verma, ambassadeur de la République de l'Inde au Vietnam, a affirmé que la relation traditionnelle et durable entre le Vietnam et l'Inde reposait sur la confiance d'une compréhension mutuelle. Ces dernières années, la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Inde s'est développée de plus en plus. L'Inde considère le Vietnam comme un partenaire clé dans sa politique "Agir vers l'Est" de l'Inde, et l'un des partenaires importants de la vision actuelle de l'Inde et du Pacifique.



L'ambassadeur Pranay Verma a souligné que les entreprises indiennes souhaitent étendre leurs partenariats de développement à long terme avec le Vietnam, avec des lignes de crédit et des programmes de soutien, et des initiatives de renforcement des capacités qui peuvent contribuer au développement socio-économique au niveau local.



Lors de la conférence, les délégués ont échangé des vues sur la coopération en matière d'investissement dans les domaines des produits pharmaceutiques, de l'énergie, de l’industrie auxiliaire des villes intelligentes, des technologies de l'information, du tourisme ... - VNA