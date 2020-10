La secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères, Riva Ganguly Das. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Un forum d'affaires en ligne s'est tenu le 20 octobre dans le but de renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Vietnam et l'Inde, notamment en cette période de pandémie.

L'événement était co-organisé par la Chambre de Commerce indienne (ICC), la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et le Centre de promotion des investissements-Sud-Vietnam (IPCS) relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Le forum a offert aux entreprises vietnamiennes et indiennes l'occasion d'apprendre davantage sur les mécanismes, les politiques et les lois, les opportunités d'investissement et le potentiel des marchés des deux pays.

La secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères, Riva Ganguly Das, a affirmé que le Vietnam était un pilier de la politique « Act East » (Agir vers l'Est) et un partenaire important de l’« Indo-Pacific Oceans Initiative » fondée sur les valeurs et les intérêts communs pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Elle a déclaré que le commerce bilatéral était passé de 200 millions de dollars en 2000 à 12,34 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019-2020.

En juin, l'Inde avait environ 278 projets d’investissement au Vietnam avec un capital enregistré total de 887 millions de dollars, selon l'Agence des investissements étrangers du Vietnam.

Cependant, a déclaré la responsable indienne, le commerce bilatéral n'a pas encore égalé le développement économique des deux pays, ce qui leur suggère de redoubler d'efforts pour élargir et améliorer leurs relations non seulement dans le commerce mais aussi dans d'autres sphères.

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a cité les prévisions de certaines banques internationales selon lesquelles le commerce Vietnam - Inde augmenterait de 1,1 milliard de dollars chaque année.-VNA