Le Thanh Liem (droite) et Olli-Pekka Heinonen lors de leur rencontre le 13 août à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem, a reçu mardi Olli-Pekka Heinonen, le Directeur général de l'Agence nationale pour l'Education de Finlande , en visite de travail dans la mégapole du Sud.

Lors leur réunion, lls ont discuté de la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation.

Le Thanh Liem s'est réjoui du bon développement des relations entre le Vietnam et la Finlande dans de nombreux domaines tels que la science, la technologie, l'éducation et les énergies propres.

Selon Le Thanh Liem, Ho Chi Minh-Ville apprécie l'expérience et les atouts de la Finlande dans le domaine de l'éducation et souhaite continuer à promouvoir la coopération entre les deux parties dans ce secteur.

Ho Chi Minh Ville s'intéresse toujours à l'amélioration de la qualité de l'éducation et considère l'éducation comme l'un des sept programmes percés de la ville visant à améliorer la qualité des ressources humaines et à répondre aux nouvelles exigences de la construction et du développement de la ville, a-t-il ajouté.

Le Thanh Liem a également félicité la première rentrée scolaire 2019-2020 de l'École internationale Vietnam - Finlande, marquant le développement de la coopération entre le Vietnam et la Finlande dans le domaine de l’éducation et créant de conditions permettant aux étudiants vietnamiens d’avoir accès à l’environnement éducatif avancé du monde à Hô Chi Minh-Ville .

La mégapole du Sud souhaite travailler ensemble avec la Finlande dans le temps à venir pour renforcer le travail de la jeunesse et partager des expériences en matière d'enseignement et d'application des modèles d’éducation avancés de Finlande.

Olli-Pekka Heinonen, de son côté, a affirmé que la Finlande était prête à coopérer avec Hô Chi Minh-Ville et à partager ses expériences en matière d’éducation, ainsi que des modèles d'éducation avancés et modernes.

Les engagements des dirigeants vietnamiens et de Ho Chi Minh-Ville en matière d'investissement dans l'éducation manifestent une vision stratégique du développement du pays et créent des opportunités favorables pour la Finlande et le Vietnam, notamment Ho Chi Minh-Ville à renforcer leurs activités de coopération dans ce domaine, a-t-il ajouté. -VNA