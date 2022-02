Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a reçu ce jeudi 24 février à Hanoï John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, en visite de travail au Vietnam du 22 au 25 février.

Le ministre a déclaré que le Vietnam avait mis en œuvre sérieusement et immédiatement ses engagements lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) par la création d'un comité de direction national qui était dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh pour mettre en œuvre ses engagements et avait mené des recherches et élaboré des plans, des mesures et des feuilles de route précises pour les mettre en œuvre.

Le Vietnam a, en effet, obtenu des résultats positifs. La réponse du Vietnam aux changements climatiques a été légalisée dans la Loi sur la protection de l'environnement de 2020, ce démontrant clairement sa détermination à respecter les engagements pris lors de la COP 26 afin de faire face aux changements climatiques, de mettre en œuvre la transition vers les énergies propres, la croissance verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Le Vietnam a également identifié l'importance de la protection de l'environnement dans le commerce et l'investissement. Selon la Loi sur l'investissement 2020, les industries et les professions liées à la réponse aux changements climatiques et à la conversion d'énergie font partie du groupe ayant bénéficié des priorités dans l'investissement et les investissements liés aux changements climatiques sont également stipulées dans des accords de libre-échange de nouvelle génération auxquels le Vietnam est membre.

John Kerry a déclaré que le climat était devenu une priorité dans l'intérêt national et la sécurité des États-Unis et les États-Unis souhaitent coopérer avec le Vietnam dans les domaines des énergies renouvelables et de l'économie verte.

Le ministre Tran Hong Ha a hautement apprécié la détermination de l’administration du président Joe Biden à rejoindre l'Accord de Paris, à promouvoir les efforts conjoints mondiaux pour répondre au changement climatique ainsi que leurs engagements et initiatives et leur rôle lors de la COP 26.



Le responsable vietnamien a précisé : « Le Vietnam a perfectionné la planification de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2045, conformément à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 ; élaboré le plan pour la réduction de 30 % du méthane ; mobilisé des ressources d'investissement pour les infrastructures d'adaptation au changement climatique et mis en œuvre la Stratégie nationale sur la croissance verte. »

Le Vietnam soutient activement la résolution des difficultés et des obstacles, créant des conditions favorables pour que les investisseurs au Vietnam mettent en œuvre des projets pour répondre au changement climatique, développer les énergies renouvelables...

Le ministre Tran Hong Ha a souhaité que le Vietnam et les États-Unis continuent d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, en particulier la mise en œuvre des engagements de réduction des émissions de méthane. Il a souhaité que les États-Unis aident le Vietnam à se connecter avec des institutions financières et des établissements de crédit capables de fournir au pays un soutien financier et professionnel et technologique pour qu’il puisse remplir ses engagements liés à la lutte contre le changement climatique. - VNA