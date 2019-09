Hanoï (VNA) – Une délégation composant des membres du groupe de rédaction du sous comité Economie-Société du 13e Congrès du Parti, conduite par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung, en visite aux Etats-Unis, est arrivée le 10 septembre à Washington.

Elle a travaillé avec des responsables de la Banque mondiale, de l’Institut Brookings, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), de Asia Group pour étudier des politiques américaines et échanger avec des experts pour se préparer à la Stratégie de développement socioéconomique du Vietnam dans le futur.

Les deux parties ont discuté de la tendance mondiale, des objectifs et de la vision, des mesures de développement économique du Vietnam, du développement scientifique et technologique, de la créativité et de l’innovation, de la Stratégie «Une ceinture et une route » de Chine, de l’Initiative indopacifique des Etats-Unis.

Selon les experts, les tendances de l’économie mondiale pour la période 2021-2030 affecteront l’économie vietnamienne, avec de nombreux opportunités et défis. Pour exploiter les opportunités, le Vietnam doit s’intéresser aux moteurs, notamment le secteur privé. Le pays doit améliorer la situation financière pour le long terme ; promouvoir la diversification et l’innovation ; rehausser la productivité ; renforcer la formation des ressources humaines…

Les discussions ont aussi porté sur d’autres questions pour aider le Vietnam à développer son économie dans le futur.

Selon les experts, le Vietnam bénéficiera des intérêts, pour le court terme, de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis qui fait transférer les investissements de Chine au Vietnam.

Le groupe de rédaction du sous comité Economie-Société du 13e Congrès du Parti est chargé du collecte des avis, du perfectionnement du projet de la Stratégie de développement socioéconomique pour la période 2021-2030 et les orientations de développement socioéconomique pour 2021-2025. -VNA