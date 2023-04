Le responsable vietnamien a exprimé le désir de promouvoir la coopération dans le domaine des biotechnologies, et s'est engagé à donner les ressources nécessaires pour mettre en œuvre avec succès les engagements signés par les deux parties.



Il a profité de l'occasion pour inviter les entreprises cubaines des biotechnologies à investir dans les parcs de hautes technologies du Vietnam.



Pour sa part, Ines Maria Chapman Waughn a souligné les relations privilégiées entre les deux pays, et a fait l'éloge du développement exceptionnel du Vietnam, affirmant que le gouvernement cubain a toujours prêté attention au développement scientifique et technologique, et reconnaît les résultats de la coopération en la matière entre les deux pays.



Elle a exhorté les deux ministères à renforcer leur coopération dans les biotechnologies et les technologies de l'information, et a appelé le ministère vietnamien à soutenir Cuba dans la construction de l'indice mondial de l'innovation (GII).

Photo : VNA

Elle a présenté les réalisations de l'industrie cubaine des biotechnologies, notamment la production réussies de vaccins contre le COVID-19 et de nombreux autres vaccins et a invité le ministère vietnamien à assister à une conférence internationale sur les sciences, les technologies et l'innovation prévue les 16 et 17 septembre de cette année.Au cours des entretiens, les représentants des deux ministères ont discuté de questions liées aux stratégies des deux pays en matière de développement et d'innovation scientifiques et technologiques ; de la loi sur le développement des zones de hautes technologies; de la mise en œuvre de tâches et projets scientifiques et technologiques au niveau national ; et de la construction du GII.Le ministre Huynh Thanh Dat a passé en revue la coopération scientifique et technologique entre les deux pays dans le cadre de l'accord-cadre sur la coopération scientifique et technologique en 1997, du protocole d'accord sur la coopération scientifique et technologique en 2018 et du plan récemment signé pour mettre en œuvre le protocole d'accord.Les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération scientifique et technologique, contribuant à renforcer la coopération spéciale entre le Vietnam et Cuba, apportant des avantages à long terme à la communauté des scientifiques et aux peuples des deux nations.Le même jour, le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha a reçu son homologue cubaine Maria Yolanda Ferrer, également présidente de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam (CVFA) et présidente de l'Institut cubain d'amitié avec le Peuples (ICAP) Fernando Gonzalez Llort.Vu Hai Ha, qui est également président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba (VCFA), a remercié la CVFA et l'ICAP pour leurs contributions au renforcement des relations Vietnam-Cuba.Les responsables cubains se sont dits satisfaits de voir le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, et les dirigeants cubains concentrer leurs discussions sur la coopération économique, commerciale et d'investissement pour aider Cuba à résoudre ses difficultés en matière d'alimentation et de biens de consommation.L'organisation d'un forum d'affaires et la signature de nombreux accords de coopération entre les entreprises et les localités des deux pays dans le cadre de la visite du haut législateur vietnamien contribueront à promouvoir davantage les relations économiques, commerciales et d'investissement dans les temps à venir, ont-ils déclaré.Le responsable vietnamien a remercié la CVFA et l'ICAP pour leurs contributions efficaces à la préservation et au renforcement de la solidarité particulière entre le Vietnam et Cuba, affirmant que la VCFA avait également mis en oeuvre de nombreuses activités concrètes pour renforcer l'amitié entre les deux nations.La VCFA a prévu d'organiser des activités pour célébrer des événements importants dans les relations bilatérales en 2023, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et éduquant les jeunes générations sur les liens spéciaux entre les deux pays, a déclaré M. Vu Hai Ha.Il a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à renforcer les travaux conjoints, à partager leurs expériences dans la promotion de l'innovation au Vietnam, à mettre à jour le modèle de développement socio-économique de Cuba et à favoriser les échanges de délégations des deux associations d'amitié.- VNA