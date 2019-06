Délégués au séminaire (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - La coopération en matière d’économie, de commerce, d’agriculture et de logistique entre le Vietnam et la Chine a été mise en évidence lors d’un séminaire organisé à Chengdu, chef-lieu de la province chinoise du Sichuan, le 13 juin.

L’événement, organisé par l’ambassade du Vietnam en Chine en coordination avec les autorités du Sichuan, a rassemblé des représentants de près de 200 entreprises ainsi que des représentants des gouvernements des deux pays.

Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam, Dang Minh Khoi, a affirmé que la Chine était l'un des plus importants partenaires commerciaux et investisseurs du Vietnam. Les échanges bilatéraux ont atteint 147,8 milliards d’USD en 2018, en hausse de 21,2% sur un an.

Il a souligné les opportunités pour les entreprises et les localités vietnamiennes à Chengdu - un grand centre économique, financier, technologique et culturel dans l'ouest de la Chine, avec une population de près de 91 millions d'habitants, un produit intérieur brut (PIB) de 600 milliards d'USD et un taux de croissance de 8% en 2018.

Chengdu est la porte d'entrée de la région occidentale de la Chine, a-t-il déclaré, exhortant la province du Sichuan et le Vietnam à renforcer leur rôle de pont dans la coopération entre la Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et à mieux optimiser les opportunités générées par l’accord de libre-échange ASEAN-Chine.

Le vice-gouverneur du Sichuan, Li Yunze, a hautement apprécié les résultats de la coopération dans différents domaines, notamment l’économie, le commerce et l’agriculture entre le Vietnam et la Chine en général, et le Vietnam et la province du Sichuan en particulier.

Il a exprimé l'espoir d'intensifier les échanges et la collaboration axée sur les résultats avec les localités vietnamiennes dans les domaines de l'éducation, de la culture, des soins de santé et du tourisme.

Le Vietnam et le Sichuan devraient élargir leurs liens commerciaux et promouvoir leur coopération dans le domaine de la logistique afin de constituer des chaînes logistiques interrégionales, a-t-il déclaré.

Li Yunze s'est engagé à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent opérer au Sichuan et à encourager les entreprises du Sichuan de grande qualité à investir au Vietnam.

Le Quoc Doanh, vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, a présenté les avantages et les potentialités du Vietnam en matière de production agricole de haute qualité, affirmant que les produits agro-sylvico-aquatiques du pays avaient été exportés vers plus de 180 marchés dans le monde.

La Chine est l’un des principaux importateurs traditionnels de produits agricoles vietnamiens, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, afin d’augmenter les exportations de produits agricoles vers la Chine, il faut se concentrer sur les mesures visant à satisfaire les exigences de qualité et de sécurité alimentaire du marché chinois.

À l’issue du séminaire, la délégation des ministères de l’Agriculture et du Développement rural, du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la province montagneuse du nord du Vietnam de Thai Nguyen, et des entreprises vietnamiennes ont visité des installations économiques, commerciales, agricoles et logistiques dans la province du Sichuan. -VNA