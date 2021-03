Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong reçoit le président chilien Sebastián Piñera à l'occasion de sa visite d'État au Vietnam en 2017. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Chili a établi le 25 mars 1971 les relations diplomatiques avec le Vietnam et est devenu le premier pays d'Amérique du Sud à nouer les relations diplomatiques avec le pays.

Durant la moitié du siècle, le Vietnam et le Chili ont maintenu une bonne amitié traditionnelle et une coopération efficace, étant des partenaires intégraux pour le développement dans de nombreux domaines.

Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information au sujet du partenariat intégral et de la coopération potentielle entre les deux pays, le chargé d’affaires de l'ambassade du Chili au Vietnam Gonzalo Guaiquil a souligné que malgré une position géographique éloignée, les relations bilatérales étaient de plus en plus resserrées grâce au renforcement de la coopération économique, de l'amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Il s’est déclaré réjoui des opportunités que l'Accord de libre-échange Vietnam-Chili, signé à Hawaï, aux États-Unis, en novembre 2011, offre aux deux parties. Le commerce bilatéral a dépassé un milliard de dollars en 2020 malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, soit une hausse de plus de 1% par rapport à 2019.

Le chargé d’affaires de l'ambassade du Chili au Vietnam Gonzalo Guaiquil. Photo : VNA



Le Vietnam est toujours parmi les rares pays à connaître une croissance en 2020, une destination attrayante pour les entreprises et les investisseurs chiliens. Il a également grandement apprécié les efforts et les solutions menés par le gouvernement du Vietnam pour lutter contre le coronavirus.

Selon le diplomate chilien, au cours des dernières années, la coopération entre les deux pays s'est développée non seulement dans les domaines économique et commercial, mais encore dans d’autres secteurs comme la culture, la politique et le tourisme. L'accord d'exemption de visa touristique, signé en 2016 et entré en vigueur en août 2017, crée des conditions favorables aux échanges et à la compréhension mutuelle entre les citoyens des deux pays.

Le Chili est le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. Le commerce bilatéral est passé de 170 millions de dollars en 2005 à 1,23 milliard de dollars en 2019, soit une augmentation de 12,95% par rapport à 2018.

Le Vietnam exporte principalement vers le Chili des produits industriels légers tels que chaussures, produits textiles, produits aquatiques, produits sidérurgiques, composants électroniques, ciment, café, riz ... en échange de matières premières comme le cuivre, le bois de pin, la poudre de papier, la farine de poisson...

Le Chili a été l'un des premiers pays à reconnaître l'économie de marché du Vietnam.

Enfin, Gonzalo Guaiquil a précisé que le Chili souhaitait accroître l’échange de produits forts de chaque pays tels que le vin, la cerise chilienne et les fruits tropicaux du Vietnam. -VNA