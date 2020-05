Hanoi (VNA) – Une réunion en line a eu lieu le 25 mai entre le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh et la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng.

Lors de la réunion, les deux ministres se sont félicités de la croissance des échanges commerciaux bilatéraux ces dernières années, en particulier lorsque l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) est entré en vigueur, avec un chiffre d'affaires total d'import-export de 2019 d'environ 4,77 milliards de dollars, soit une hausse de 23% par rapport à 2018, dont les exportations du Vietnam s'élèvent à environ 3,91 milliards de dollars, les exportations canadiennes atteignent près de 860 millions de dollars.

En particulier, au cours des 4 premiers mois de 2020, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral a encore atteint 1,42 milliard de dollars, en baisse de 2,8% en glissement annuel.

Le ministre Tran Tuan Anh a apprécié les efforts des deux parties pour mettre en œuvre efficacement l'accord CPTPP, avec des programmes d'action concrets pour créer des conditions permettant aux milieux d'affaires des deux parties d'accéder et d'exploiter leurs marchés respectifs.

Les deux parties ont réglé en temps opportun et efficacement certain nombre de problèmes survenus au cours de la mise en œuvre de l'accord afin de faciliter la participation des entreprises vietnamiennes à l'accord CPTPP ainsi que de renforcer des relations commerciales entre le Vietnam et le Canada.

Le ministre Tran Tuan Anh a également demandé aux deux parties de disposer d'un mécanisme de partage d'informations et de coordonner étroitement dans le traitement des affaires de protection commerciale.

Lors de la réunion, les deux ministres ont partagé la situation de la prévention et la contre l’épidémie de COVID-19 au Vietnam et au Canada, et ont proposé de renforcer la chaîne d'approvisionnement, la production et la connectivité des exportations, en particulier les masques, équipement de protection individuelle dans le contexte d'une épidémie.



Afin de promouvoir davantage la coopération économique et commerciale bilatérale, les deux parties doivent renforcer leur coopération dans les activités de promotion commerciale à la fois directement et indirectement.

À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a remercié le gouvernement du Canada pour son soutien actif au Vietnam par le biais des assistances techniques dans le cadre des deux programmes de financement pour les pays en développement (CTIF) et Programme spécial d'assistance aux pays ayant des accords de libre-échange avec le Canada (EDM) pour améliorer la mise en œuvre de l'Accord CPTPP pour les gouvernements et les PME au Vietnam.

La ministre Mary Ng a souligné le rôle important du Vietnam dans la stratégie de diversification des marchés de l'Asie-Pacifique du Canada.

Le Vietnam est actuellement le plus important partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est.

Dans le même temps, la ministre Mary Ng a convenu que les deux ministères devraient disposer d'un mécanisme de coopération plus spécifique pour aider les entreprises à accéder à l'information et améliorer leur capacité à surmonter les difficultés, en particulier dans le contexte de récession économique et de la pandémie de COVID-19.

La ministre Mary Ng a demandé au Vietnam, en qualité de président de l’ASEAN 2020, de promouvoir le lancement rapide des négociations de l'Acoord de libre-échange entre le Canada et les pays de l'ASEAN, de soutenir le Canada au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies du mandat 2021-2022.

Au nom du ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministre Tran Tuan Anh a également demandé au Canada d'étudier la création d'un comité intergouvernemental sur l’économie et le commerce entre le Vietnam et le Canada afin que les parties puissent échanger des informations et examiner le contenu de coopération et discuter des mesures visant à promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement.

Le ministre Tran Tuan Anh a également affirmé que l'amélioration de l'environnement des investissements des entreprises, la création de conditions favorables aux projets canadiens étaient toujours une priorité du gouvernement vietnamien et a espéré que le nouveau mécanisme de coopération contribuerait à créer des conditions favorables pour promouvoir la coopération en matière d'investissement dans des domaines stratégiques auxquels les deux parties s’intéressent.

À l’issue de la réunion, les deux ministres ont convenu, dans le contexte compliquée de la pandémie de COVID-19, de diriger ses organes concernés de maintenir un modèle d'échange en ligne régulier à tous les niveaux pour la mise en œuvre des activités de coopération, la promotion du commerce, la connexion commerciale, contribuant au renforcement de bonnes relations économiques des deux pays.- VNA