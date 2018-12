Panorama de l'entretien. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont évalué leur coopération dans la protection frontalière en 2018 et discuté des orientations pour 2019 lors d’un entretien en date du 14 décembre à Phnom Penh.



La délégation vietnamienne était conduite par le général de division Hoang Xuan Chien, commandant de la Garde frontalière du ministère de la Défense. La délégation cambodgienne était emmenée par le général d’armée Hun Manet, commandant en chef adjoint des Forces armées royales du Cambodge, également commandant du quartier général de l’armée.



Les deux parties ont apprécié les fruits de la coopération entre la Garde frontalière du Vietnam et le quartier général de l’armée cambodgienne. Elles ont également discuté des solutions aux difficultés dans le but de créer une nouvelle percée dans les relations entre les deux nations.



Pour les temps à venir, les deux parties ont convenu de poursuivre l’application du protocole sur la coopération bilatérale dans la défense, d’appliquer au mieux le plan de coopération pour 2019 entre les deux ministères de la Défense. Elles ont affiché la volonté de favoriser la délimitation et le bornage de la frontière commune afin que ces travaux soient achevés selon le délai fixé.



Les deux parties ont en outre décidé de renforcer la communication sur la solidarité et l’amitié entre leurs pays, de créer des conditions propices aux échanges transfrontaliers, de renforcer la coopération pour des patrouilles communes, d’échanger des informations afin de traiter à temps les problèmes liés à la sécurité frontalière. Elles ont été unanimes pour collaborer dans le traitement des problèmes surgissant dans l’esprit de solidarité, d’amitié et de compréhension mutuelle, intensifier la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité…-VNA