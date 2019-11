Le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Vu Dai Thang (droite) et le vice-ministre belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Bruno Vander Luijm. Photo: VNA



Bruxelles, 7 novembre (VNA) - La 5e réunion du Comité mixte Vietnam-Belgique a eu lieu le 6 novembre à Bruxelles, sous l’égide conjointe du vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Vu Dai Thang et du vice-ministre belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Bruno Vander Luijm.

Les deux parties ont décidé de consolider et d’approfondir les relations de coopération Vietnam-Belgique dans l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et techniques, l’éducation et formation.

Vu Dai Thang a estimé les efforts des deux parties dans la promotion de la coopération intégrale dans le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, les sciences et technologies, l’agriculture, la coopération décentralisée, avec notamment la signature d’un accord de partenariat stratégique dans l’agriculture et d’un autre entre le gouvernement vietnamien et l’administration de Flandre.

La Belgique se classe actuellement 6e parmi les 27 pays membres de l'Union européenne entretenant des relations commerciales avec le Vietnam, avec un commerce bilatéral total de 2,88 milliards de dollars affiché en 2018, dont 2,4 milliards de dollars d'exportations du Vietnam.

Les deux parties ont hautement apprécié le développement des relations de coopération commerciale entre le Vietnam et trois régions de Belgique (Région flamande, Région wallonne et Bruxelles-Capitale), affirmant la poursuite de la promouvoir.

En ce qui concerne l’agriculture, le commerce bilatéral a atteint en 2018 environ 413 millions de dollars, les exportations vietnamiennes vers la Belgique étant pour l’essentiel produits aquatiques, café, noix de cajou, poivre, riz, bois, produits laitiers, aliments pour animaux, matières premières, pesticides et engrais.

Le Vietnam a ouvert sa porte aux produits belges comme bœuf, poires frais. La partie belge a également ouvert la sienne aux fruits et légumes vietnamiens et mis en place un régime de post-inspection.

Dans le cadre de l’Accord de partenariat stratégique dans l’agriculture, les deux parties sont convenues de coopérer étroitement pour faciliter les échanges commerciaux; créer un mécanisme d'échange commercial; promouvoir l’import-export des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques; mettre en place des chaînes de valeur pour le café, le cacao, l’élevage, les produits aquatiques et les légumes.

Au 30 septembre 2019, la Belgique comptait 70 projets d’investissement au Vietnam, représentant un fonds total de plus de 1,03 milliard de dollars, se classant 23e parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam. Les projets concernent l’immobilier, l’alimentation en eau, le traitement des eaux usées, l’industrie manufacturière, l’électricité, la pêche… -VNA