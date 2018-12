L’ambassadeur vietnamien en Afrique du Sud, Vu Van Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les bases des relations Vietnam-Afrique du Sud ont été posées en 1955 lors de la rencontre entre la délégation de la République du Vietnam et celle du Congrès national africain (ANC), à l’occasion de la participation des deux pays à la conférence de Bangdung en Indonésie, a estimé l’ambassadeur vietnamien en Afrique du Sud, Vu Van Dung.

Lors d’une interview accordée à la presse à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (22 décembre), le diplomate a aussi cité des événements politiques importants dans les liens bilatéraux, dont la visite du président de l’ANC, Oliver Reginald Tambo, au Vietnam en 1978 et, notamment, l’établissement de relations diplomatiques en décembre 1993.

En novembre 2004, le Premier ministre Phan Van Khai a effectué une visite d’Etat en Afrique du Sud, lors duquel les deux parties ont signé un accord pour établir le partenariat de coopération et de développement. Trois ans après, en 2007, le président sud-africain Thako Mbeki a fait de même au Vietnam. Les deux parties ont signé un accord sur l’exemption de visa en faveur des titulaires de passeports diplomatiques et de services. En octobre 2016, le vice-président Cyril Ramaphosa (président actuel) a effectué une visite de travail au Vietnam. A cette occasion, les dirigeants des deux pays ont convenu de resserrer les liens entre le Parti communiste du Vietnam et l’ANC, et de renforcer la coopération bilatérale dans la politique, l’économie, le commerce.

Le Vietnam et l’Afrique du Sud partagent le même point de vue au regard de la question de la Mer Orientale, c'est-à-dire le règlement des litiges par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international.

Le président de l’Afrique du Sud a souhaité voir se resserrer les relations de coopération multiforme dans des domaines comme l’agriculture, l’économie maritime, la construction navale, l’aquaculture, les télécommunications, la formation, la lutte contre la criminalité.

Vu Van Dung a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et estimait hautement ses relations avec l’Afrique du Sud. Ces 25 dernières années, les liens bilatéraux se sont développés de manière satisfaisante dans différents domaines, avec le maintien de l’échange de délégations, l’organisation des trois éditions du Forum de partenaire, la signature de conventions et de protocoles d’accord dans maints domaines, dont l’investissement, la formation et l’éducation, la sylviculture… Les deux pays se sont souvent soutenus lors des forums internationaux.

Les deux pays ont aussi coopéré étroitement dans l’industrie de défense, les opérations onusiennes de maintien de la paix, l’environnement, les sciences et technologies. Elles ont signé un accord de coopération touristique en 2010, un protocole d’accord sur la coopération dans les ressources en eau en 2010, le Plan d’action sur la protection des animaux sauvages en 2012 et 2013…Chaque année, environ 4.000 touristes sud-africains viennent visiter le Vietnam et 4.000 Vietnamiens se rendent en Afrique du Sud, et ce chiffre continue de s’accroître.

Le commerce bilatéral a quintuplé ces dix dernières années pour atteindre un milliard de dollars en 2017 contre 189 millions de dollars en 2007. Les deux pays visent deux milliards de dollars dans cinq ans.

a affirmé la volonté de l’ambassade de soutenir les entreprises pour promouvoir le développement économique du pays. L’ambassade a coopéré avec des ministères et secteurs vietnamiens et sud-africains dans l’organisation de foires, de forums d’échange entre les entreprises des deux pays, dont le Forum d’affaires ASEAN-Afrique 2017.

Elle a fourni aux entreprises vietnamiennes de nombreuses informations relatives au marché sud-africain ainsi qu'aux politiques économiques, commerciales et d’investissement, aux barrières techniques, aux potentiels de coopération, aux règlements sur l’import-export, l’impôt, la sécurité sanitaire des aliments, la quarantaine… -VNA