Vietnam et Afrique du Sud renforcent leur coopération dans la protection et l’ application de la loi . Photo: VNA

Pretoria (VNA) - A l'invitation des répnsables des forces de l’exécution de la loi de l’Afrique du Sud, le général de division Lê Quôc Hung, vice-ministre de la Sécurité publique, a effectué une visite de travail en Afrique du Sud du 24 février au 1er mars.

Il s'agit d'une activité pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud (1993-2023), favorisant essentiellement les engagements de coopération bilatérale entre les deux "Partenariats de coopération au développement" établie en 2004, notamment dans le domaine de la protection et de l'application des lois.

Dans le cadre de cette tournée, il a rencontré avec Njabulo Nzuza, vice-ministre de l'Intérieur d'Afrique du Sud, Cassel Mathale, vice-ministre de la Police, Mme Nozuko Bam, directrice générale par intérim de l’Agence de sécurité nationale et leadership du ministère de l’Environnement, de la Forêt et de la Pêche.

Les deux parties ont discuté des relations entre les deux pays ces derniers temps, affirmant leur appréciation pour l'amitié traditionnelle et la coopération dans des domaines entre le Vietnam et l'Afrique du Sud, dont la justice, la gestion de la faune, la biodiversité et la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a demandé au ministère sud-africain de la Police de rechercher, négocier et signer un accord de coopération sur la prévention des délits de trafic, de transport et d'utilisation illégale d'animaux et de produits d'origine animale.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner entre elles et avec les pays de la région pour prévenir, réprimer et punir tous les types de crimes sur la base du respect du droit actuel de chaque pays et du droit international.

Les deux parties vont échanger des délégations à tous les niveaux pour explorer les besoins, le potentiel et promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité, de l'ordre et du maintien de l'ordre.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums internationaux dont les deux pays sont membres.

Le Vietnam demande à l'Afrique du Sud de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale, en résolvant les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; de continuer à aider le Vietnam à devenir membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et à briguer les prochains mandats. -VNA