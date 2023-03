Une séance de travail entre la délégation vietnamienne et l’Agence de promotion de commerce et d’investissement KwaZulu-Natal. Photo: VNA Une séance de travail entre la délégation vietnamienne et l’Agence de promotion de commerce et d’investissement KwaZulu-Natal. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation de travail, dirigée par l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud Hoang Van Loi, a effectué un voyage dans la province du KwaZulu-Natal du 16 au 20 mars, dans le cadre du programme de diplomatie économique du Vietnam pour cette année.Au cours du voyage, la délégation a tenu des séances de travail avec l’Agence de promotion de commerce et d’investissement KwaZulu-Natal (TIKZN), le conseil d'administration du port de charbon Richards Bay et le groupe de transport ferroviaire Transnet.Hoang Van Loi a informé le PDG de TIKZN, Neville Matjie, des plans pour la prochaine visite du ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, y compris un programme de connexion B2B dans la province.Neville Matjie a exprimé son intérêt à apprendre de l'expérience du Vietnam dans plusieurs secteurs. Il a déclaré que la province du KwaZulu-Natal souhaitait attirer davantage de touristes du Vietnam et acquérir son expérience dans le développement de modèles touristiques basés sur les ménages d'affaires et les petites entreprises qui ont réussi dans des pôles touristiques comme Hanoi, Hoi An et la baie de Ha Long.Dans l'habillement, il a souhaité étudier les moyens du Vietnam d'attirer les investissements directs étrangers et les contrats d'externalisation avec certaines des plus grandes marques de mode du monde.L'hôte a également recherché l'expérience du Vietnam dans l'augmentation rapide de la proportion d'énergie renouvelable dans la structure énergétique nationale dans un court laps de temps, ainsi que des méthodes pour attirer des investissements et gérer des projets d'énergie renouvelable. Il a appelé le Vietnam à investir dans l'énergie éolienne et solaire dans la province.Située dans le sud-est du pays, la province du KwaZulu-Natal est connue pour ses superbes plages, ses parcs safari, ses collines verdoyantes, ses vastes plantations de canne à sucre et de bananes et son vaste réseau de ports maritimes, ce qui en fait une destination idéale pour les investisseurs et les entreprises vietnamiennes dans l’effort d’accéder au marché sud-africain.Hoang Van Loi a déclaré que dans un proche avenir, l'ambassade du Vietnam travaillerait avec le bureau commercial du Vietnam en Afrique du Sud pour organiser des voyages dans le pays en faveur des délégations de responsables du commerce, du tourisme et de la promotion des investissements.