Forum d'affaires Vietnam - Danemark organisé par l'ambassade du Vietnam à Copenhague. Photo: VNA



Copenhague (VNA) – Les délégués ont partagé des expériences en matière de croissance verte et de développement durable du Danemark, indiquant les avantages et les défis dans la coopération entre le Vietnam et le Danemark sur la transition verte et la transformation numérique, lors d’un forum d’affaires tenu le 5 septembre à Copenhague.

S’exprimant lors de ce forum organisé par l’ambassade du Vietnam à Copenhague, l’ambassadeur Luong Thanh Nghi a déclaré que le Vietnam a un grand besoin de coopérer avec des amis et des partenaires, en particulier les pays leaders en matière de croissance verte et ayant une expérience de la transition énergétique comme le Danemark.

Le diplomate vietnamien a également affirmé le rôle important des entreprises des deux pays dans la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que dans la réalisation des objectifs de croissance verte dans le développement économique.

De son côté, la vice-ministre danoise des Affaires étrangères, Lina Hansen, a fait savoir que le Danemark consacrera au moins un milliard de dollars aux pays en développement, dont le Vietnam, l'un de ses partenaires prioritaires, pour les aider à répondre au changement climatique à partir de 2023.

Elle a noté que le Danemark espère que les deux pays établiront un partenariat stratégique vert pour faciliter la coopération entre leurs gouvernements, leurs peuples et leurs entreprises dans le développement durable.

Ce forum rentre dans le cadre des activités marquant la Journée du Vietnam organisée par l’ambassade du Vietnam au Danemark, à l’occasion de la cérébration de la 77e Fête nationale du pays et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales avec la participation d'une bonne centaine de représentants des sociétés, groupes et fonds d'investissement vietnamiens et danois.

Les délégués coupent la bande pour inaugurer des bureaux de représentation de FPT Software et VidoGroup au Danemark. Photo: VNA



A cette occasion, deux grandes compagnies vietnamiennes telles FPT Software et VidoGroup ont inauguré leur bureau de représentation au Danemark. –VNA