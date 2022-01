Un avion Boeing 787-9 Dreamliner de Vietnam Airlines. Photo: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - Le 21 janvier, Vietnam Airlines a officiellement annoncé la mise en œuvre de son plan de reprise des vols réguliers entre le Vietnam et la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne à partir du 24 janvier.

Le plan final dépend de la décision d'approbation des autorités et sera communiqué aux passagers en cas de changements.

Vietnam Airlines prévoit de reprendre sa ligne entre Hanoï et Moscou (Russie) à raison d’un vol par semaine. Le premier vol devra décoller le 29 janvier.

La compagnie prévoit d'effectuer le 24 janvier le premier vol régulier de Hanoï à Londres (Royaume-Uni) et à Paris (France) avant de retourner à Hanoï. Le 27 janvier, la compagnie aérienne devra effectuer le premier vol régulier entre Hanoï et Francfort (Allemagne).

À partir du 8 février, Vietnam Airlines lancera deux liaisons fixes vers le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La première, effectuée tous les mardis, reliera Hanoï à Londres et Francfort. La deuxième, tous les jeudis, reliera Hanoï à Paris et Francfort.

Tous les vols entre le Vietnam et l'Europe seront effectués avec Boeing 787 et Airbus A350.

Vietnam Airlines recommande aux passagers de rechercher des informations et de s'assurer de respecter les réglementations en matière d'immigration, telles que les exigences de déclaration médicale, les tests de dépistage du COVID-19, le statut vaccinal ou le certificat de récupération du COVID-19. -VNA