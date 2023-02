Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Vietnam Airlines a rétabli, officiellement le 13 février, sa liaison entre Hanoï (Vietnam) et Kuala Lumpur (Malaisie) avec une fréquence de quatre vols par semaine, tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches. A cette occasion, Vietnam Airlines a lancé un tarif préférentiel à partir de 4.644.000 dongs pour un aller-retour (taxes et frais inclus).L'heure d'ouverture de la vente et de départ pour les billets au tarif préférentiel s'applique dès maintenant jusqu'au 26 mars 2023. Les passagers peuvent acheter des billets sur le site web, l'application mobile et les filiales de Vietnam Airlines dans tout le pays.Pour l’heure, Vietnam Airlines exploite la liaison aérienne Ho Chi Minh-Ville - Kuala Lumpur avec une fréquence de 11 vols par semaine. Ainsi, la reprise de l’exploitation de la ligne Hanoï- Kuala Lumpur permet de compléter les lignes reliant le Vietnam et la Malaisie.En 2019, plus de 220.000 personnes ont été transportés par Vietnam Airlines entre le Vietnam et la Malaisie. Vietnam Airlines a rétabli la plupart de ses lignes aériennes internationales, portant le nombre total de vols opérant sur son réseau international à plus de 600 vols/semaine, soit 70% de la fréquence d'exploitation avant l'épidémie de COVID-19.-VNA