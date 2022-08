Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines reprendra les vols reliant la ville côtière centrale de Da Nang et la capitale malaisienne Kuala Lumpur en Malaisie et à Bangkok en Thaïlande à partir du 1er septembre et du 15 septembre, respectivement, a annoncé le transporteur.

En conséquence, la ligne Da Nang - Kuala Lumpur verra quatre vols par semaine, avec des avions au départ les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, tandis que les avions volant de Da Nang à la capitale thaïlandaise partiront quotidiennement avec chacun un jour.

La compagnie aérienne nationale a également ajouté un vol supplémentaire par semaine sur les lignes entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Séoul (République de Corée) à partir du 15 septembre 2022.

À partir du 15 septembre, la compagnie aérienne nationale augmentera également les fréquences des vols reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Séoul en République de Corée.

Après l'augmentation de la fréquence, il y aura 10 vols par semaine sur la ligne Hanoï-Séoul et 11 sur la ligne Ho Chi Minh-Ville-Séoul.



A cette occasion, Vietnam Airlines propose également des billets promotionnels pour ces vols.

Les passagers peuvent acheter des billets sur le site Web, via l'application mobile, et dans les billetteries et agent officiel de Vietnam Airlines. -VNA