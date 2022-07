Bangkok (VNA) - Le Bureau de représentation de Vietnam Airlines en Thaïlande a organisé le 26 juillet à Bangkok une réunion de promotion du tourisme et des affaires sur le thème "Redécouvrir le Vietnam", dans le but d'accélérer la reprise du tourisme post-COVID-19.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a salué les efforts déployés par la compagnie aérienne nationale pour augmenter le nombre de vols afin de répondre rapidement à la demande de voyage des passagers depuis qu'elle a repris sa ligne aérienne régulière reliant le Vietnam et la Thaïlande.

Vietnam Airlines a réagi promptement aux mouvements du marché, a-t-il dit, affirmant que ces actions concrètes ont contribué à renforcer la coopération économique, touristique et culturelle entre les deux pays.

Le diplomate vietnamien a également fait part de grandes difficultés auxquelles les partenaires de Vietnam Airlines ont dû faire face ces deux dernières années, soulignant que ces difficultés et défis montraient la valeur de l'amitié, de la coopération et de l'entraide entre les deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande , Phan Chi Thanh. Photo: VNA

Il a affirmé que l'ambassade créait toujours des conditions favorables pour que les touristes thaïlandais visitent le Vietnam, et aidait à établir les relations entre les entreprises thaïlandaises et leurs partenaires vietnamiens dans le tourisme et de la chaîne d'approvisionnement logistique.

Dao Truong Luu, chef du bureau de représentation de Vietnam Airlines en Thaïlande, a déclaré que ces deux dernières années, Vietnam Airlines et ses partenaires ont toujours exploité efficacement des avions gros porteurs avec une fréquence de six vols par semaine, transportant plus de 6.000 tonnes de fret de la Thaïlande au Vietnam chaque année, soit 2% de plus qu'en 2019. En 2022, environ 6.500 tonnes de marchandises devraient être transportées.

La Thaïlande fait également partie des marchés prioritaires parmi les 15 destinations internationales où Vietnam Airlines a repris ses vols réguliers.

Le transporteur aérien national exploite trois vols directs réguliers reliant Hanoï/Ho Chi Minh-Ville à Bangkok. Selon les prévisions, le nombre de vols passera à quatre vols par jour à partir d'octobre puis à six au deuxième trimestre 2023.

Vietnam Airlines envisage de réexploiter deux lignes, à savoir Da Nang - Bangkok et Ho Chi Minh-Ville - Phuket, à partir de début 2023, a-t-il déclaré.

Vietnam Airlines s'est engagée à assurer la ponctualité de ses vols et une sécurité absolue, et à fournir aux passagers des services de haute qualité.-VNA