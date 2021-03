Vietnam Airlines sera la première compagnie aérienne œuvrant avec des agences nationales et étrangères dans la recherche et l’expérimentation du passeport pour les personnes vaccinées contre le COVID-19. Photo : VNA

Hanoi (VNA) –Vietnam Airlines sera la première compagnie aérienne œuvrant avec des agences nationales et étrangères dans la recherche et l’expérimentation du passeport pour les personnes vaccinées contre le COVID-19 (passeport vaccinal), selon un officiel de cette compagnie aérienne le 23 mars.

En conséquence, Vietnam Airlines a eu une première réunion avec l'Association du transport aérien international (IATA) sur le projet de passeport électronique de santé. L'IATA a officiellement proposé Vietnam Airlines de participer à l’expérimentation de l'application IATA Travel Pass.

L’IATA Travel Pass est une application mondiale qui identifie les besoins de chaque pays pour les passagers pendant la période COVID-19, garantissant des résultats de test passagers fiables ainsi qu'un flux d'informations sécurisées, confidentielles, cohérentes entre les parties concernées comprenant gouvernement, établissements effectuant les tests, compagnies aériennes et passagers.

L'application peut être utilisée sur le téléphone avec de nombreuses fonctions, des données telles que exigences épidémiologiques dans les pays, liste des laboratoires qualifiés, stockage des résultats des tests COVID-19 et attestation de vaccination du passager.

L'application permet également de connecter ces informations avec les gouvernements et les compagnies aériennes pour faciliter l'inspection et la gestion.

Selon Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA, la mise en œuvre réussie de l'IATA Travel Pass est la preuve que la technologie peut aider les passagers et le gouvernement à gérer les informations médicales de voyage en toute sécurité, de manière pratique et efficace. C'est une base importante pour la reprise des opérations de l’aviation internationale.

L'IATA Travel Pass a reçu des commentaires positifs de la part des gouvernements de plus de 70 pays et est actuellement testé par plus de 20 compagnies aériennes.

A côté de l’expérimentation du passeport vaccinal, Vietnam Airlines continue de garantir que ses vols internationaux sont effectués conformément aux normes de prévention et de contrôle des épidémies de niveau 4 - le plus haut du système de sécurité sanitaire de la compagnie aérienne. Les mesures prises par Vietnam Airlines sont évaluées comme supérieures aux normes de l'Alliance des compagnies aériennes SkyTeam, équivalant au niveau 4/5 étoiles de Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile, et sont classées 7/7 étoiles selon AirlineRatings en termes de niveau de sécurité dans la prévention des épidémies.-VNA