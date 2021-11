La province d'An Giang dans le delta du Mékong a approuvé le développement d'une zone d'écotourisme et de divertissement dans la forêt de melaleuca de Tra Su d'ici 2030.

Selon le Service du Tourisme de Da Nang, les visiteurs internationaux arrivant à Da Nang de novembre - décembre 2021 à février 2022 viendront principalement de République de Corée et du Japon.

Situé dans le district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai (Nord), le col de Khau Pha est le col le plus dangereux et le plus long de la route 32, qui fait partie des «quatre grands cols» du Vietnam.