Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines exploitera une nouvelle ligne aérienne reliant la ville centrale de Da Nang et le district de Van Don, province septentrionale de Quang Ninh à partir du 1er novembre, à raison de trois vols par semaine tous les mercredis, vendredis et dimanches.

Il s’agit de la 2e ligne directe de Vietnam Airlines à destination de Van Don, après l’ouverture de sa 1er ligne directe Ho Chi Minh-Ville – Van Don, contribuant à promouvoir le tourisme et le commerce de la province de Quang Ninh et à perfectionner le réseau de vols de Vietnam Airlines.

Le départ de l'aéroport international de Da Nang sera à 14h35', et de l'aéroport international de Van Don, à 16h35', à bord d’un Airbus A321.

A cette occasion, Vietnam Airlines lance un programme promotionnel qui offrira aux passagers des billets à des prix très attractifs pour la ligne Da Nang-Quang Ninh. Le prix minimum d’un billet aller ou retour sera de 199.000 dongs/vol (taxes et charges non inclues), soit l’équivalent à 499.000 dongs (taxes et charges inclues). Ces billets sont réservés aux vols effectués entre le 1er novembre et le 31 décembre 2019.

En outre, les réservations faites d'ici au 31 décembre 2019 pour les vols entre Ho Chi Minh-Ville et Van Don réalisés d'ici au 31 décembre 2019 sont proposées à partir de 399.000 dong/vol, avant taxes et autres frais, soit 789.000 dongs/vol (taxes et charges inclues).

Les billets à prix promotionnels seront vendus aux agences, sur l’application mobile et sur le site de Vietnam Airlines (https://www.vietnamairlines.com). -VNA