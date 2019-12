Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a officiellement lancé lundi 16 décembre une ligne reliant Hanoï à Macau (Chine).

Il s’agit de la 10e ligne aérienne lancée cette année par Vietnam Airlines, portant à 18 le nombre de lignes de la compagnie à destination en Chine.

Le premier vol, portant le code VN456, a décollé de l’aéroport international Noi Bai à 19h45.

La ligne de Vietnam Airlines répond au besoin de déplacement et contribuera à la promotion de la coopération entre le Vietnam et la région de la Grande Baie, a déclaré Tran Thanh Huan, consul général du Vietnam à Hong Kong et à Macau.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Macau se sont élevés à 82,4 milliards de dollars en 2018 (+40,2% sur un an) et 73,2 millions de dollars lors des dix premiers mois de 2019 (+2,4%). Les entreprises de Macao investissent dans 15 projets au Vietnam, cumulant plus de 151,6 millions de dollars de capitaux enregistrés.

Les vols à lundi, mercredi, vendredi et dimanche partent de Hanoï à 19h45 (heure local) et de Macau à 23h50, ceux à mardi, jeudi et samedi, partent de Hanoï à 4h00 et à Macau à 8h35. -VNA