Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé mardi qu'elle lancerait cinq autres vols intérieurs ce mois-ci avec des billets à partir de 99.000 dôngs (4,3 dollars) en aller simple, hors frais et taxes.



Ces nouvelles lignes devraient répondre à la demande croissante des habitants au milieu de la haute saison estivale et en écho à la campagne "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam" lancée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Ils comprennent les lignes Ho Chi Minh-Ville - Tuy Hoa avec un vol aller-retour quotidien à partir du 16 mai, Hai Phong - Nha Trang avec trois vols aller-retour hebdomadaires à partir du 20 mai, et Vinh - Da Lat avec trois vols aller-retour hebdomadaires à partir du 19 mai.



A cela s'ajoutent quatre vols aller-retour hebdomadaires entre Vinh et Buon Ma Thuot à partir du 19 mai, et trois autres entre Thanh Hoa et Buon Ma Thuot à partir du 27 mai.

Pour assurer la santé des passagers et de la communauté, Vietnam Airlines continuera d'effectuer la pulvérisation de désinfectants de l'ensemble de la flotte opérant dans la journée, à prendre des mesures de surveillance de la santé des passagers. Tous doivent porter des masques tout au long des vols et les membres d’équipage, des vêtements de protection.



Pour plus amples informations, veuillez consulter le site www.vietnamairlines.com; l’application mobile Vietnam Airlines; la page Facebook officielle de Vietnam Airlines (www.facebook.com/VietnamAirlines) ou appeler au 1900 1100. -VNA