Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le soir du 12 avril, le bureau de représentation de la compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines, à Singapour, en collaboration avec des partenaires vietnamiens tels que Thien Minh Group (TMG), Vinpearl et Caravelle, a lancé le programme "FlyVietnam Airlines, Rediscover Vietnam" pour promouvoir des voyages sûrs au Vietnam dans la période post-COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Truong Tran Ngoc Hung, chef adjoint du Département de marketing et de ventes de Vietnam Airlines, a déclaré que le Vietnam avait obtenu des résultats encourageants dans sa campagne de vaccination, aidant à contrôler efficacement la pandémie et que le pays avait officiellement rouvert ses frontières aux touristes étrangers depuis le 15 mars.

Au premier trimestre 2022, le nombre de passagers internationaux et le volume de marchandises transitant par les aéroports vietnamiens ont fortement augmenté, respectivement de 176% et 113% par rapport au trimestre précédent.

Dans ce contexte, Vietnam Airlines y voit une opportunité pour les industries de l'aviation et du tourisme de Singapour et du Vietnam de faire une percée dans leur relance post-pandémie, a-t-il souligné.

Lancement du programme "Fly Vietnam Airlines , Rediscover Vietnam" à Singapour. Photo: VNA

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a également exprimé son soutien à Vietnam Airlines et à ses partenaires dans la mise en œuvre de cette initiative. Il l’a considérée comme une contribution efficace à la stratégie de relance post-COVID-19 du Vietnam et à la promotion des relations entre les deux pays.

Les industries du tourisme et de l'hôtellerie ne sont pas les seules à bénéficier de la connexion entre les deux pays. Singapour a été le plus grand investisseur étranger au Vietnam ces deux dernières années et la reprise des voyages crée des conditions favorables pour les investisseurs des deux pays et donne un grand espoir pour un avenir plus dynamique, a-t-il souligné.

Actuellement, Vietnam Airlines effectue 18 vols hebdomadaires reliant Singapour à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. À partir du 1er juin, Vietnam Airlines ouvrira des vols directs entre Singapour et Phu Quoc, Da Nang et Nha Trang. -VNA