Bangkok (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé le 29 novembre une ligne directe reliant l'aéroport international de Da Nang à l'aéroport international de Don Mueang de Bangkok.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a déclaré que la nouvelle ligne créerait des conditions favorables pour que les touristes thaïlandais puissent voler directement de Bangkok à Da Nang, explorer les lieux célèbres des villes cenrtales de Da Nang, Hoi An et Hue et profiter de la cuisine et des expériences culturelles uniques dans les localités du Vietnam.

Il devrait mieux répondre à la demande de voyage des passagers, contribuant ainsi à promouvoir les échanges politiques, économiques, culturels et touristiques entre le Vietnam et la Thaïlande, a-t-il ajouté.

Le vice-président du Sénat thaïlandais, Supachai Somcharoen, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante dans l'histoire de la coopération aérienne entre les deux pays, ajoutant que cela continuerait à approfondir les relations solides entre la Thaïlande et le Vietnam.

Selon Dao Truong Luu, chef du bureau de représentation de Vietnam Airlines en Thaïlande, les vols devraient décoller chaque jour à 20h00 de l'aéroport international de Da Nang et à 5h05 de l'aéroport international de Don Mueang, à bord d'Airbus A321.

La compagnie aérienne exploite désormais sept vols directs quotidiens reliant la capitale Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Bangkok. –VNA