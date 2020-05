Ptoto: Internet

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé deux lignes intérieures reliant la ville de Vinh dans la province centrale de Nghe An, région natale du Président Hô Chi Minh, à Buon Ma Thuot et Da Lat, deux villes des Hauts Plateaux du Centre, pour marquer le 130e anniversaire de la naissance du grand leader vietnamien (19 mai 1890).



Le vol à destination de Buon Ma Thuot (province de Dak Lak) décolle de Vinh à 16h05 et est mis en service depuis le 19 mai à raison de quatre vols aller-retour par semaine - tous les lundis, mardis, jeudis et samedis.



La ligne Vinh – Da Lat (province de Lam Dong) décolle de Vinh à 17h25 et est programmé trois fois par semaine - tous les mercredis, vendredis et dimanches.



Pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, Vietnam Airlines procède à la désinfection quotidienne de tous ses avions en exploitation ainsi qu'à un contrôle de la santé des passagers dans les aéroports conformément aux réglementations de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (Civil Aviation Authority of Vietnam - CAAV).



Tous les passagers sont tenus de porter des masques faciaux pendant la durée des vols, les équipages étant également équipés de masques faciaux et de gants.



