Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines, Korean Air et China Airlines s’uniront pour promouvoir le tourisme au Vietnam et élargir leur coopération dans de nombreux domaines.

Vue de la rencontre entre les représentants de Vietnam Airlines, Korean Air et China Airlines. Photo : Vietnam Airlines

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré lundi 23 septembre que ce partenariat contribuera à optimiser les bénéfices, les incitations et la qualité de service pour les passagers des trois compagnies aériennes, tout en créant les conditions permettant à Vietnam Airlines d’améliorer sa compétitivité sur le marché international.Dans le cadre du programme de coopération, les trois parties se concentreront sur la promotion du commerce et du tourisme en République de Corée et à Taïwan, la participation à des pavillons communs lors de grands événements et la présentation des destinations touristiques maritimes célèbres du Vietnam, telles que Ha Long, Nha Trang et Phu Quôc, attirant ainsi les touristes sud-coréens et taïwanais au Vietnam.Les trois entreprises se sont engagées à coordonner leurs programmes de vente communs, en élargissant la coopération de joint-venture sur les liaisons entre le Vietnam et la République de Corée et Taiwan et celles entre le Vietnam et les États-Unis et le Canada transitant par Taïwan et inversement.Les vols en partage de codes à destination de l’Amérique du Nord sont une prémisse importante pour que Vietnam Airlines puisse développer des produits reliant directement le Vietnam et les États-Unis.Les transporteurs ont convenu d’utiliser les services au sol, les services de frêt et la technologie de l’aviation de chaque transporteur. Les trois entreprises ont envisagé la possibilité d’élever la coopération à une nouvelle forme plus étroite, telle qu’un joint-venture dans un avenir proche. – VNA