Photo d'illustration :VNA

Hanoï (VNA) - Le contrôle d’un vol de Vietnam Airlines par des autorités australiennes lors de son exécution de vols est un processus de contrôle aléatoire appliqué pour des passagers et équipages quittant l'Australie, a officiellement annoncé le 18 juin Vietnam Airlines.



Selon un représentant de Vietnam Airlines, la compagnie n'a reçu aucune notification des autorités australiennes et a demandé à son représentant à Melbourne de continuer à travailler avec les autorités australiennes pour obtenir des informations relatives à cette affaire.



Vietnam Airlines a enregistré le rapport de l'équipage du vol VN780 de Melbourne, Australie à Ho Chi Minh-Ville (MEL - SGN) sur le fait que les autorités australiennes avaient effectué des contrôles contre 9 des 11 agents de bord du vol.



Selon un représentant de Vietnam Airlines à Melbourne, après le contrôle, les autorités australiennes ont rendu les passeports et ont autorisé 8 agents de bord à effectuer normalement le 23 mai le vol VN780/MEL – SGN. Ils ont continué à travailler avec un autre agent de bord jusqu'à 18h00 le même jour. Après, cet agent de bord a été libéré et retourné au Vietnam le 25 mai sur le vol VN780/MEL - SGN.



Auparavant, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam avait demandé à Vietnam Airlines de faire un rapport sur les informations de la presse australienne rapportant que les agents de bord vietnamiens avaient été interrogés à l'aéroport pour avoir transporté beaucoup d'argent liquide.



Plus précisément, 7 News (Australie) a rapporté que neuf agents de bord d'une compagnie aérienne avaient été interrogés par des autorités australiennes lors du raid des forces frontalières et de la police australiennes.



La loi australienne actuelle exige que tout étranger entrant ou sortant du pays déclare s'il transporte des AUD ou des devises étrangères d’une valeur de 10.000 AUD ou plus. Le défaut de déclaration peut entraîner des amendes ou une peine d'emprisonnement. -VNA