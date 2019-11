Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La compagnie nationale Vietnam Airlines a inauguré le 27 novembre une nouvelle ligne aérienne reliant la ville centrale de Da Nang à la ville chinoise de Chengdu.

Le premier vol de cette ligne a décollé depuis Chengdu à 02h55 et atterri à Da Nang à 05h10 (heure locale).

Il s’agit de la 2e ligne directe de Vietnam Airlines à destination de Chengdu, après celle reliant Hanoï à cette ville chinoise, et de la 9e nouvelle ligne exploitée en 2019 par le transporteur aérien national.

Cette ligne directe est exploitée à raison de trois vol par semaine. D’ici au 28 mars 2020, le départ de Da Nang sera à 22h00 tous les mardis, et à 18h10 tous les jeudis et dimanches ; et de Chengdu, à 02h55 tous les mercredis, et à 23h15 tous les jeudis et dimanches.

Pour la période du 29 mars 2020 au 26 octobre 2020, les vols de Da Nang décolleront à 20h25 tous les mardis, et à 18h15 tous les jeudis et dimanches; et ceux de Chengdu, à 01h25 tous les mercredis, et à 23h10 tous les jeudis et dimanches.

A cette occasion, Vietnam Airlines applique un programme promotionnel pour la ligne Da Nang-Chengdu. Le prix d’un billet aller-retour est de 100 dollars (taxes et charges inclues). Ces billets sont à réserver d'ici au 31 décembre 2019, pour les vols effectués d’ici au 31 mars 2020.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Vietnam Airlines à l'adresse www.vietnamairlines.com, sa page Facebook, se rendre aux guichets aux quatre coins du pays ou appeler au 1900 1100. -VNA