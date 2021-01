Un avion à fuselage large de Vietnam Airlines. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Les préparatifs du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) sont en cours de finalisation de toute urgence pour s'assurer que cet événement important se déroulera bien dans les deux prochaines semaines.

En tant qu'unité responsable du transport de délégués participant au 13e Congrès national du Parti, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a concentré ses ressources pour bien desservir les délégations de nombreuses villes et provinces, en particulier pendant la période de pointe du 23 janvier au 4 février 2021.

Vietnam Airlines a élaboré des horaires de vol en fonction des besoins des délégations. Elle a également mis en place des ressources humaines qualifiées, dotées d'expériences et de bonnes compétences pour faire face aux situations complexes éventuelles.

La compagnie a également développé des scénarios et des plans pour assurer la plus grande efficacité possible au service du Congrès qui aura lieu du 25 janvier au 2 février.

Vietnam Airlines garantit les meilleurs services pour le 13e Congrès national du Parti. Photo: Vietnam+

"Les fonctionnaires et employés de Vietnam Airlines servant le 13e Congrès national du Parti ont été rigoureusement sélectionnés et leurs compétences ont été améliorées afin d'assurer un service sûr et attentif", a déclaré Dang Ngoc Hoa, président du Conseil d'administration de Vietnam Airlines.

Au cours du mandat 2020-2025, avec la devise "Solidarité - Créativité - Bravoure - Action", l’organisation du Parti au sein de Vietnam Airlines est déterminée à maintenir la position de celle-ci en tant que première compagnie aérienne au Vietnam, avec des services d'aviation de haute qualité répondant aux besoins d'une clientèle exigeante -VNA