Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines et le Groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) ont officiellement signé mardi 22 octobre à Hanoi un accord de coopération stratégique, leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs atouts respectifs pour élargir les opportunités de développement.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord de coopération entre Vietnam Airlines et VNPT. Photo : Vietnam Airlines

Selon l’accord signé, VNPT fournira à Vietnam Airlines des solutions de transformation numérique avec les technologies les plus avancées, dans la perspective de contruction de l’entreprise 4.0.

Le VNPT est prêt à mettre en place un système d’analyse et de pilotage de la production en temps réel, à déployer des solutions et applications technologiques dans l’administration des affaires telles que eOffice, HRM, CRM et ERP, et la gestion et l’analyse des données.



Vietnam Airlines et VNPT collaborent également dans les domaines de la cybersécurité, de la recherche, de l’investissement pour le développement des services tels que le paiement électronique, la publicité et la communication.



Se positionnant à l’international comme une compagnie aérienne jeune et moderne, Vietnam Airlines a développé un réseau de 21 destinations à travers le pays et 28 destinations internationales aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Asie.



Le transporteur national projette d’agrandir sa flotte à 150 appareils d’ici l’horizon 2020, faisant de la compagnie à la fleur de lotus un des transporteurs majeurs de la région, profondément enracinée dans la culture traditionnelle vietnamienne. – VNA