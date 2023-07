L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, s'exprime au programme. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et l’agence de voyage Saigontourist Group ont organisé le 12 juillet à Tokyo, au Japon, un programme pour présenter et faire promotion du tourisme vietnamien dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a indiqué que la ligne directe Narita-Da Nang avait été rétablie en mars dernier après une longue suspension due à la pandémie de COVID-19, afin de répondre à la demande croissante de voyages entre les deux pays. Cette décision reflète la forte détermination du Vietnam à attirer les touristes japonais, considérant le Japon comme un marché clé pour l'industrie touristique vietnamienne.

Il a déclaré que ce programme continuait de contribuer à promouvoir la coopération étroite dans les domaines de la culture et du tourisme, et à consolider et à renforcer le partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon, en général.

Le vice-directeur général de Vietnam Airlines, Trinh Ngoc Thanh, a affirmé que sa compagnie continuerait de participer activement à la connexion de voyage entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi efficacement à la promotion des échanges entre les peuples vietnamien et japonais.

Le président de Saigontourist Group, Pham Huy Binh, a souligné que le Japon était l'un des cinq marchés internationaux les plus importants pour sa compagnie. Cet événement s'inscrit dans la stratégie de reprise et d'élargissement de la source de visiteurs internationaux, en exploitant les opportunités de coopération avec les partenaires touristiques internationaux sur le marché japonais, après la pandémie de COVID-19.

Cérémonie de signature des accords de coopération. Photo: VNA



Vietnam Airlines et Saigontourist Group ont signé des accords de coopération avec de nombreux partenaires japonais, dont l'Office national du tourisme japonais (JNTO) et Peace In Tour, pour stimuler le tourisme entre les deux pays.

Le gouvernement japonais a présenté le Vietnam comme l'une des 24 destinations touristiques sûres et attrayantes lors d'une conférence de presse en mai dernier. Le 14 juillet, un autre programme de promotion du tourisme vietnamien aura lieu à Osaka. -VNA