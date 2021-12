Hanoï, 16 décembre (VNA) – Vietnam Airlines a signé un accord global de restructuration de sa flotte avec la société américaine Air Lease Corporation (ALC) dans le but d'aider la compagnie aérienne nationale à surmonter les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA



L'accord porte sur la location par Vietnam Airlines de 18 appareils, dont 12 Airbus A321Neo et six Boeing B787-10, pendant la durée restante du bail de leur contrat.

Les deux parties ont également examiné les dispositions de location d'avions sur la base de la reprise économique et aéronautique au Vietnam et en Asie du Sud-Est.



Vietnam Airlines a déclaré que l'accord, conclu après un long processus de négociation sous la surveillance du Premier ministre, est une réalisation importante dans ses efforts pour restructurer et surmonter la pandémie.



L'ALC, dont le siège est à Los Angeles et l'une des plus grandes sociétés de location d'avions au monde, est actuellement le plus grand fournisseur d'avions à louer de Vietnam Airlines. Les coûts liés aux avions représentent une proportion relativement importante des dépenses totales de Vietnam Airlines, qui possède la plus grande flotte de plus de 100 avions du pays.



Pendant ce temps, la suspension de nombreuses routes aériennes en raison de la pandémie de COVID-19 a exercé une forte pression sur les coûts de ce transporteur.



Le directeur général de Vietnam Airlines Le Hong Ha a déclaré que Vietnam Airlines disposait de 106 avions en juillet. Il a vendu deux A321 depuis lors et prévoit de vendre neuf autres A321 et six ATR-72 ce mois-ci. Douze autres A321 seront vendus entre 2022 et fin 2023.



L'entreprise a prédit que sa flotte continuerait de faire l'objet de licenciements d'ici 2025. Compte tenu de cela, elle restructure sa flotte, négocie avec les sociétés de locasion des mesures de soutien et vendra plus d'avions, a-t-il ajouté.- VNA