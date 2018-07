Hanoi, 18 juillet (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a été honorée dans le Top 10 des plus connus labels lors de la cérémonie de remise des certificats de label célèbre et concurrentiel du Vietnam en 2018.

Photo : VNA



Il s’agit du prix annuel organisé par l’Association de la prospérité intellectuelle du Vietnam.



De plus, pour la troisième année consécutive, Vietnam Airlines a été classée compagnie 4 étoiles par Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile, basé à Londres.



Avec cette performance, la compagnie aérienne nationale vietnamienne reste dans le club des meilleures compagnies du monde pour la qualité de leurs services, aux côtés d’Air France, d’Emirates, de Japan Airlines, de Korean Air ou encore de British Airways…



L'année 2018 continue de voir les efforts déployés par Vietnam Airline pour améliorer sa qualité de service.

Le transporteur national Vietnam Airlines dessert actuellement 90 routes avec plus de 400 vols quotidiens vers 20 destinations à l'intérieur du pays et 29 destinations internationales. Sa flotte comprend près de 100 appareils dont dix Airbus A350-900 XWB et onze Boeing 787-9 Dreamliner.

En 2017, Vietnam Airlines a effectué avec succès près de 180.000 vols et transporté 26,5 millions de passagers, soit une hausse de 6,7% sur un an. -VNA