Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) vient d'obtenir un certificat de transporteur aérien étranger (Foreign Air Operator Certificate - FAOC) du ministère canadien des Transports pour opérer des vols vers ce pays.

En conséquence, le certificat FAOC délivré à Vietnam Airlines est valable à partir du 11 juin 2021 et n'est pas limité à l'heure et au nombre de vols. Avec ce certificat, Vietnam Airlines peut effectuer des vols de passagers et de fret entre le Vietnam et tous les aéroports du Canada. Le premier vol devrait décoller le 30 juin.

Vietnam Airlines est la première compagnie aérienne au Vietnam à obtenir l'approbation de l'exploitation des autorités canadiennes.

Immédiatement après avoir obtenu sa licence, Vietnam Airlines élabore activement un plan pour exploiter des vols entre le Vietnam et le Canada. Deux grandes villes canadiennes Toronto et Vancouver seront les principales destinations.

Avec une distance de vol totale de plus de 20.000 km et un temps de vol aller-retour de plus de 30 heures, Vietnam Airlines envisage à utiliser les gros-porteurs les plus modernes tels que Boeing 787 et Airbus A350 pour effectuer des vols vers le Canada.

Auparavant, la compagnie aérienne vietnamienne avait obtenu ce certificat pour la première fois avec une durée de trois mois, du 13 juillet au 13 octobre 2020 et avait été prolongé jusqu'au 15 novembre 2020. -VNA