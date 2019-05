Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 16 mai, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé ajouter 600.000 places supplémentaires sur les vols domestiques et internationaux entre le 1er juin et le 31 août où la demande de voyages explosera.

Au total, 7,5 millions de sièges seront disponibles au cours de la période, dont 4,8 millions pour les vols intérieurs.

Quelque 2,7 millions de sièges desserviront des vols sur les lignes internationales. La plus forte augmentation du nombre de vols concernera les lignes reliant le Vietnam à la Thaïlande, au Japon et à la République de Corée. Plusieurs programmes de promotion seront également lancés.



En 2018, Vietnam Airlines a réalisé un chiffre d’affaires total de 98.950 milliards de dongs (plus de 43 milliards de dollars) et un bénéfice avant impôts de 3.312 milliards, soit une hausse de 36,8% par rapport à l’objectif fixé.



Au premier trimestre de 2019, les chiffres étaient respectivement de près de 26.000 milliards de dongs et de 1.579 milliards, représentant 45% du plan fixé.

Le 7 mai, Vietnam Airlines a achevé les formalités nécessaires pour son entrée à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE). -VNA