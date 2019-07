Photo : internet

Hanoi (VNA) – Pour répondre à la demande croissante de ses passagers, vers la mi-août, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines va augmenter la fréquence des vols sur les lignes aériennes Hanoi-Tuy Hoa et Da Nang-Da Lat.

Ainsi, à partir du 10 août, il y aura 3 vols hebdomadaires supplémentaires reliant Hanoi et Tuy Hoa à tous les mardis, jeudis et samedis sans compter 4 vols déjà exploités à tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

En plus, Vietnam Airlines va multiplier la fréquence des vols reliant Da Nang et Da Lat avec trois vols hebdomadaires supplémentaires à partir du 14 août à tous les mercredis, vendredis et dimanches à côté des vols quotidiens disponibles.

Selon Vietnam Airlines, des appareils Airbus A321 sont desservis à tous ces vols avec la qualité de service de quatre étoiles. La multiplication des vols sur ces lignes aériennes vise à satisfaire aux besoins croissants de déplacement et de tourisme des habitants ainsi qu'à promouvoir les échanges commerciaux entre les localités du pays.

Pour plus amples informations, veuillez consulter le site web www.vietnamairlines.com ou l’adresse de facebook www.facebook.com/VietnamAirlines ou des guichets de Vietnam Airlines dans tout le pays ou le standard de soin de client 19001100. -VNA