2020 est l'année de lancement de la transformation numérique du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – En 2020, le monde sera fortement affecté par l'épidémie de Covid-19. Mais d'un autre côté, cette crise sanitaire a apporté une opportunité spéciale pour promouvoir la transformation numérique au Vietnam, a déclaré le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung.

2020 a été l’année du lancement de la transformation numérique nationale et du début d’un nouveau processus se dirigeant vers un "Vietnam numérique".

Depuis le début de l’année, le ministère de l'Information et de la Communication a élaboré de nombreux programmes et plans visant à exhorter des unités à mener rapidement la transformation numérique et à appeler le soutien de la communauté des entreprises des technologies de l'information du Vietnam. Environ 40 produits numériques Make in Vietnam ont été présentés par le ministère de l’Information et de la Communication.

Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung a déclaré : « Make in Viet Nam est un slogan d'action qui stimule l'esprit du design, de la créativité et de la création au Vietnam. Passer de l'externalisation de logiciels, de l'assemblage de pièces au design et au développement de produits technologiques complets ».

Le lancement du programme Make in Viet Nam montre l'aspiration et la fierté du Vietnam en général et de la communauté des technologies de l'information en particulier, a-t-il souligné.

Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung. Photo: VNA

Dans le processus de transformation numérique, l'avantage du Vietnam est d’avoir de grandes entreprises de télécommunications et de technologies de l'information dotées d'une infrastructure nationale.

Le développement de technologies ouvertes, de logiciels open source, l'ouverture des données et les données ouvertes pour que les particuliers et les entreprises participent à la création de nouvelles valeurs sont l’orientation pour l'industrie technologique dans la période à venir.

Particulièrement, le secteur des technologies de l'information s'est rapidement coordonnée avec d'autres secteurs pour créer des produits numériques au service de la lutte contre le coronavirus et pour l’adaptation à la « Nouvelle normalité ».

Le Vietnam est parmi les meilleurs au monde pour la fabrication de plateformes numériques pendant la période de Covid-19 grâce à sa maîtrise totale de la technologie.

Selon le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, le gouvernement améliorera les institutions et les lois, élaborera et mettra en œuvre des stratégies appropriées, des mécanismes et des politiques favorables, et continuera d'améliorer l'environnement d'affaires des entreprises et de faciliter le développement des entreprises, notamment celles numériques.

Il a appelé la communauté d'entreprises numériques du Vietnam à faire des efforts pour maîtriser la technologie, avancer de nouvelles solutions et de nouveaux produits, contribuant au développement national rapide et durable.

Forum sur le développement de transformation numérique au Vietnam. Photo: VNA

Nguyên Huy Dung, vice-ministre de l'Information et de la Communication, a déclaré que la transformation numérique améliorait non seulement la productivité et l'efficacité, mais modifiait également le modèle de gestion pour créer des valeurs et fournir de nouveaux services.

La transformation numérique est un long parcours qui nécessite un rapprochement entre les professionnels de l’informatique et les entreprises. La transformation numérique ne sera réussie que si toute la population s’y implique. -VNA