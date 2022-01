Hanoï (VNA) - La Compagnie aérienne Vietjet a lancé mardi 25 janvier son programme "Fly first - Pay later" (Voler d'abord - Payer plus tard), visant à aider les travailleurs à rentrer chez eux pour célébrer le Têt (Nouvel An lunaire).

Photo : Vietjet/CVN



Les travailleurs attendent avec impatience de rentrer chez eux afin de se réunir pour la célébration du Têt avec leurs familles. Mais cette fête est aussi synonyme de dépenses importantes pour tous les ménages, devenue plus préoccupante à cause d’une année très difficile économiquement.Comprenant leurs préoccupations, le transporteur de nouvelle génération Vietjet et MOVI Welfare Program (la compagnie Viêt Phu) ont officiellement lancé mardi 25 janvier le programme "Fly First - Pay Later". Celui-ci dispose des fonctionnalités répondant aux besoins de voyage et offre des aménagements opportuns en termes de paiement pour les travailleurs."Fly First - Pay Later" est une solution financière conçue spécifiquement pour les clients à revenus moyen et faible et souhaitant se déplacer dans le pays lors des vacances du Têt. Le programme propose que les paiements soient échelonnés de manière flexible entre un et six mois.Les travailleurs peuvent donc découvrir les services de vol de Vietjet et payer en plusieurs fois via MOVI. La réservation des billets se fait via le site web de Vietjet en choisissant "Flight First - Pay Later" via MOVI en seulement quelques minutes.Afin de réduire la charge financière et permettre facilement aux travailleurs de retrouver leurs familles pendant le Nouvel An lunaire 2022, MOVI offre la possibilité de différer le paiement d'un à six mois à un taux d’intérêt de 0% sur les deux premiers mois.Les 500 premières offres de MOVI seront accompagnées de chèques-cadeaux et de bons d'achat attrayants pour ceux travaillant dans les entreprises partenaires de Vietjet. En outre, MOVI réserve 200 promotions aux employés des syndicats des secteurs de l'éducation et de la formation, des communications et des transports, des industries charbonnière et minérale du Vietnam.Ces prochains jours, Vietjet proposera une série de billets promotionnels à partir de 3.300 dôngs (les taxes non incluses) pour les liaisons intérieures avec des horaires de vol flexibles afin d'aider les travailleurs à rentrer facilement pour célébrer le Têt avec leurs familles et leurs proches.Le lancement du nouveau produit "Fly First - Pay Later" marque une étape importante dans le développement de solutions financières pratiques et adéquates aux passagers par la plateforme MOVI. Vietjet prévoit d'étendre ses produits, services et solutions financières pour répondre aux besoins de ses clients à l'échelle nationale. -CVN/VNA