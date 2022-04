Photo : Vietjet Air

Bangkok (VNA) – Vietjet Thaïland, une filiale de la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air en Thaïlande vient d’inaugurer la ligne aérienne Bangkok – Singapour avec le vol VZ620 atterrissant à l'aéroport international de Changi (Singapour).

Lim Ching Kiat, directeur exécutif du développement du réseau de vols du groupe de l'aéroport de Changi, a déclaré que cette nouvelle liaison aidera les passagers à connecter plus facilement entre Singapour et la Thaïlande.

La Thaïlande était le 5e marché de passagers de l'aéroport de Changi avant la pandémie de COVID-19e et a continué de figurer parmi les 10 plus grands marchés pendant la pandémie.

En avril 2022, le nombre de sièges fournis entre les deux pays a rebondi de 36%. Changi souhaite accueillir plus de visiteurs dans un proche avenir, à mesure que les voyages dans la région se redressent progressivement, a espéré M. Lim Ching Kiat.

De son côté, Woranate Laprabang, directeur général de Vietjet Thaïlande a partagé que cette ligne aérienne directe Bangkok-Singapour marquait un nouveau succès de Vietjet. Ce vol direct offre plus d'options aux résidents et visiteurs thaïlandais et singapouriens lors de voyages d'affaires ou de voyages simples.

Cette ligne aérienne Bangkok - Singapour est exploitée avec une fréquence hebdomadaire de 3 vols/semaine tous les mardis, jeudis et dimanches, avec une durée de vol de 2 heures 25 minutes. A partir de juin, la compagnie aérienne augmentera la fréquence à 5 vols/semaine.

Vietjet Thaïland étend continuellement son réseau de vols intérieurs et internationaux et modernise activement sa flotte. La compagnie aérienne a été élue par International Finance Magazine comme "celle disposant des agents de bord les plus accueillants en 2021", honorant la marque du titre de "compagnie aérienne hospitalière" au pays des pagodes d’Or. -VNA